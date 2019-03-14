Москва, 14 марта, 2019, 19:49 — ИА Регнум. Рост нефтяных котировок обусловлен тем, что США планируют сократить экспорт нефти из Ирана начиная с мая. Вашингтон намерен сократить экспорт сырой нефти из Ирана примерно на 20%, до уровня ниже 1 миллиона баррелей в сутки, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нефть

«Сокращение будет достигнуто за счет требования импортирующих стран сократить закупки во избежание санкций со стороны США. Однако полная остановка иранской нефти в краткосрочной перспективе маловероятна, поскольку администрация Трампа по-прежнему обеспокоена тем, что это вызовет всплеск мировых цен на нефть», — отметил эксперт.

В других новостях Управление энергетической информации США сообщило, что запасы сырой нефти за неделю до 8 марта сократились на 3,86 млн баррелей против прогнозов по наращиванию запасов в 2,66 млн баррелей. На предыдущей неделе запасы выросли на 7,07 млн баррелей. Производство сырой нефти в США также сократилось, упав на 100 тыс. баррелей в сутки до 12 млн баррелей в сутки.

Также, по его мнению, стоит не забывать о том, что Вашингтон планирует дальнейшие жесткие санкции в отношении венесуэльской нефти. Добыча и экспорт нефти в Венесуэле были прерваны политическим и экономическим кризисом, из-за которого миллионы граждан целыми днями пытались найти еду и воду.

«Вышеописанные факторы подталкивают крупных участников рынка открывать фьючерсные контракты на покупку нефти. В этой связи цены на нефть марки Brent после коррекции продолжат рост до $68,11 за баррель, а сланцевая нефть марки WTI вырастит до $58,75 долларов за баррель», — считает Гасанов.

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