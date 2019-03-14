Рубль стоит вблизи сильной зоны поддержки
Москва, 14 марта, 2019, 19:48 — ИА Регнум. В последнее время инвесторы были настроены крайне оптимистично по отношению к рублю. На это повлияли рост цена на нефть, общий рост спроса на рисковые активы, значимый спрос на российские ОФЗ, а также резкое ослабление доллара в последние три дня, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.
По его мнению, уже на текущей неделе ситуация локально может измениться. Не исключена локальная фиксация прибыли в конце недели, а также слом краткосрочной тенденции на нефтяном рынке и по индексу доллара.
«Технически валютная пара стоит вблизи сильной зоны поддержки 65,20 — 64,90, поэтому локальный отскок будет выглядеть органично. В свою очередь среднесрочные перспективы пары доллар/рубль, по-прежнему, консолидации в диапазоне 65−68», — считает эксперт.
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