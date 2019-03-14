Москва, 14 марта, 2019, 19:48 — ИА Регнум. В последнее время инвесторы были настроены крайне оптимистично по отношению к рублю. На это повлияли рост цена на нефть, общий рост спроса на рисковые активы, значимый спрос на российские ОФЗ, а также резкое ослабление доллара в последние три дня, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

По его мнению, уже на текущей неделе ситуация локально может измениться. Не исключена локальная фиксация прибыли в конце недели, а также слом краткосрочной тенденции на нефтяном рынке и по индексу доллара.

«Технически валютная пара стоит вблизи сильной зоны поддержки 65,20 — 64,90, поэтому локальный отскок будет выглядеть органично. В свою очередь среднесрочные перспективы пары доллар/рубль, по-прежнему, консолидации в диапазоне 65−68», — считает эксперт.

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