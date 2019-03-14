Москва, 14 марта, 2019, 19:45 — ИА Регнум. Важнейшая тема, о которой подробно говорилось в послании, — это экология, общая ответственность государства, общества, бизнеса за состояние окружающей среды, экологическое благополучие. Об этом сегодня, 14 марта, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), сообщается на сайте Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Эколог

«Прежде всего, нужно руководствоваться интересами граждан. Недопустимо бесконечно сдвигать сроки отказа от архаичных технологий, пытаться смягчить, «закруглить» тот или иной экологический законопроект, в том числе хорошо известный — о квотировании выбросов.

Если допустить такую практику, то это будет означать, что ничего нового, по сути, решаться и вноситься не будет, мы будем топтаться на месте, отставать от других стран и по качеству жизни людей, и по эффективности экономики», — пояснил свою позицию Путин.

По его мнению, нормативные или иные преграды, которые мешают быстрому, реальному переходу промышленности на наилучшие доступные технологии и строгие природоохранные стандарты, должны обсуждаться, и затем приниматься согласованные решения.

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