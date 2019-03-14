Вашингтон, 14 марта, 2019, 19:39 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил, что удивлён тем, «насколько плохо идут переговоры» по выходу Великобритании из Европейского союза, передаёт 14 марта телеканал Sky News.

Иван Шилов ИА REGNUM Brexit

По мнению главы Белого дома, Brexit превратился в сложный вопрос, который «разрывает страну на части».

«Я поделился с премьер-министром Терезой Мэй своими соображениями о том, как вести эти переговоры, но она не послушала. Это нормально, но переговоры могли пойти по-другому», — сказал Трамп.

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Как передавало ИА REGNUM, несмотря на то, что выход Великобритании из Европейского союза в соответствии с ранее согласованной датой должен состояться 29 марта 2019 года, Брюссель и Лондон до сих пор не приняли соглашения по Brexit.

12 марта палата общин Великобритании проголосовала против предложенного Терезой Мэй обновлённого плана по выходу из объединения, который был согласован с Европейской комиссией. На следующий день британский парламент также проголосовал против «жёсткого варианта» Brexit, который предусматривает выход королевства из ЕС без сделки с Брюсселем.