Киев, 14 марта, 2019, 19:37 — ИА Регнум. Правительство Украины подписало контракт на $47,5 млн. с госпредприятиями Харькова на производство турбин для гидроэлектростанций. Об этом 14 марта в эфире телеканала «Прямой» заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время посещения предприятия «Турбоатом» в Харькове.

Avaness Турбоатом — памятник

«Сегодня подписан очередной контракт на 1 млрд. 270 млн. грн. (47,5 млн. долл.) на производство турбин для нашей гидроэнергетики. Этому предшествовало то, что правительство утвердило стратегию развития гидроэнергетики, которая должна увеличить свою долю во всей энергетики страны до 15%, то есть в два раза. На реализацию этой стратегии «Укргидроэнерго» в сотрудничестве с «Турбоатомом» и «Электротяжмашем» создают условия для модернизации оборудования», — рассказал Гройсман.

По его словам, госзаказ предоставит работу 25 тыс. рабочим и будет способствовать энергонезависимости.

«Этот контракт предусматривает получение работы для 25 тыс. украинских рабочих (инженеров, проектировщиков). Это работа на украинскую экономику, на украинскую энергонезависимость… Экономика начинает потихоньку восстанавливаться. Сегодня мы видим абсолютно новые возможности. В прошлый раз при участии президента был подписан контракт на 500 млн. Это также большой вклад в развитие нашей энергетики и турбиностроения», — сказал Гройсман.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2014 года президент Украины Петр Порошенко принял участие в подписании контракта между компанией «Энергоатом» и харьковским предприятием «Турбоатом» на сумму около 18,7 млн. долл.

«Состоится подписание самых важных контрактов — контрактов, которые свидетельствуют, что Украина сделала высокий, весомый шаг вперед не только по прорыву на рынки иностранных государств в условиях, когда Россия обеспечила эмбарго для украинских товаров, закрыла доступ нашим товарам на российские рынки, чтобы это болезненно ударило не только по производственникам, не только по директорам и собственникам заводов, а в первую очередь по рабочему классу», — сказал Порошенко.