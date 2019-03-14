Анкара, 14 марта, 2019, 19:34 — ИА Регнум. Интерпол выдал международный ордер на арест 20 подданных Саудовской Аравии по делу об убийстве журналиста и представителя саудовской элиты Джамаля Хашогги. Ордер выдан по запросу властей Турции, сообщает сегодня, 14 марта, телеканал NTV.

(сс) POMED Джамал Хешогги

Уточняется, что прокуратура города Стамбул запросила международный ордер на арест 20 фигурантов дела об убийстве Хашогги, который был зверски убит 2 октября 2018 года в здании генерального консульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

Турецкие власти утверждают, что убийство Хашогги было преднамеренным, и совершили его представителя саудовской разведки по прямому указанию наследного принца королевства Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда.

Анкара требует от саудитов выдать 20 фигурантов уголовного дела и предоставить информацию о местонахождении тела Хашогги, которое так и не было найдено.

Власти Саудовской Аравии признали, что Хашогги действительно был убит в здании генконсульства королевства в Стамбуле, однако утверждают, что верховные власти якобы ничего об этом не знали и высокопоставленные сотрудники саудовской разведки действовали по собственной инициативе. По делу Хашогги в Саудовской Аравии был арестован 21 человек. При этом для пяти непосредственных исполнителей убийства прокуратура требует смертной казни.