Челябинск, 14 марта, 2019, 19:29 — ИА Регнум. В Челябинске под суд отдан участник преступной группы. Об этом журналистам сообщили в областном управлении СКР.

Винсент ван Гог. Прогулка заключённых. 1890

В группировку входили пять человек, в том числе следователь отдела полиции «Калининский». Следователи считают, что в 2017 году он в составе группы совершил несколько преступлений. Ему вменяют вымогательство, убийство, разбой, кражу и похищение человека.

Следствие полагает, что соучастники украли у пожилой женщины более 360 тыс. рублей и затем напали на мужчину, похитив у него 318 тыс. рублей и автомобиль на сумму более 2 млн. Затем при участии экс-следователя они украли у жителя Миасса 56 тыс. рублей. А в марте похитили одного из бизнесменов. Они надеялись на то, что при нём есть большая сумма денег. Но денежных средств у него не нашли. Тогда они убили мужчину и завладели его внедорожником.

Один из обвиняемых заключил со следствием досудебное соглашение. Он скоро и предстанет перед судом. В отношении его соучастников расследование пока продолжается, но уже подходит к концу.

В пресс-службе областной прокуратуры отмечают, что у убитого мужчины был похищен автомобиль Mersedes-Benz GL350. При этом после убийства обвиняемый звонил матери гражданина и требовал деньги за информацию о его местонахождении.

Уголовное дело будет рассматривать суд города Копейска.