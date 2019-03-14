Санкт-Петербург, 14 марта, 2019, 19:29 — ИА Регнум. В Петербурге вынесен обвинительный приговор в отношении генерального директора ООО «Петроинвест» Руслана Хамхокова, обвинявшегося в даче взяток бывшему заместителю начальника ГУ ФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Сергею Мойсеенко.

УФСИН по СПб и ЛО «Кресты-2»

Компания Хамхокова была генподрядчиком при строительстве нового следственного изолятора «Кресты-2» в Колпинском районе Петербурга. Хамхоков также обвинялся в злоупотреблении полномочиями.

Следствие и Колпинский районный суд установили, что Хамхоков с марта 2010 года по август 2015 года через посредников дал чиновнику УФСИН взятку в общей сумме не менее 388 млн рублей.

Как отметили в прокуратуре Петербурга, взятка давалась за обеспечение подписания документов о выполненных работах, оплату этих работ, а также за совершение действий в пользу Хамхокова и представляемой им компании.

Хамхоков также признан виновным в подписании от имени ООО «Петроинвест» акта о приемке выполненных работ, содержащего заведомо ложные сведения. На основании этого акта заказчиком неправомерно были перечислены генподрядчику более 40 млн рублей.

В ходе следствия обвиняемый заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, содействовал раскрытию преступления и погасил ущерб от него в полном объеме. Суд назначил Хамхокову наказание в виде лишения свободы на 5 лет условно с испытательным сроком на 5 лет.

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Как сообщало ИА REGNUM, бывший замначальника УФСИН Сергей Мойсеенко по другому уголовному делу обвиняется в организации убийства своего подчиненного, подполковника УФСИН Николая Чернова, ставшего жертвой киллера в марте 2017 года. Непосредственный исполнитель этого убийства уже осужден на 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима.