Москва, 14 марта, 2019, 19:25 — ИА Регнум. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила талант российских пользователей сети, отреагировавших шутками на принятые законопроекты об ответственности за фейковые новости и неуважение к государственным символам.

Kremlin.ru Валентина Матвиенко

В ходе заседания научно-экспертного совета при председателе Совета Федерации, посвященного реализации послания президента Федеральному собранию, Валентина Матвиенко отметила, что в России «не только умные учёные, эксперты — народ талантливейший, умнейший, креативнейший».

«Вчера только приняли законы сенатора Андрея Клишаса, а сегодня уже новые мемы: покритикуешь власть — подпадёшь под закон об оскорблении власти, похвалишь власть — подпадёшь под закон о фейковых новостях», — приводит её слова ТАСС.

В связи с этим Матвиенко обратилась к Клишасу, напомнив ему о том, что «народ не дремлет».

Как передавало ИА REGNUM, ранее Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека в своём экспертном заключении рекомендовал Совету Федерации отклонить принятые Государственной думой законопроекты об ответственности за распространение недостоверной информации и неуважение к государственным символам и институтам власти. Тем не менее верхняя палата парламента одобрила оба документа на заседании 13 марта. После этого СПЧ обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой не подписывать законы и вернуть их на доработку.