Эр-Рияд, 14 марта, 2019, 19:18 — ИА Регнум. Страны ОПЕК ожидают сокращения мирового спроса на нефть в текущем году, но готовы «поддерживать стабильность» на нефтяном рынке, 14 марта передает агентство Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ОПЕК

«Общая ответственность всех участвующих стран-производителей заключается в том, чтобы избежать повторения дисбаланса и поддерживать стабильность на рынке нефти в 2019 году», — говорится в ежемесячном отчете ОПЕК.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 14 марта нефтяные цены достигли четырехмесячных максимумов — нефть Brent превысила $68 за баррель.

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