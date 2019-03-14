Днепропетровск, Украина, 14 марта, 2019, 19:11 — ИА Регнум. На Украине в городе Днепропетровск в одной из школ заболели 512 из 904 учащихся, сообщает 14 марта пресс-служба полиции Днепропетровской области в Фейсбуке.

Василий Поленов. Больная. 1886

Местные правоохранители отмечают, что по данному факту проходит проверка.

На данный момент известно, что 12 из заболевших были госпитализированы.

Диагноз заболевшим детям пока не поставлен, болезнь остаётся невыясненной.