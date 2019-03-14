Штат Джамму и Кашмир, Индия, 14 марта, 2019, 19:04 — ИА Регнум. Власти Индии и Пакистана договорились о создании пропускного пункта для сикхских паломников, направляющихся в храмы пакистанской части Кашмира, 14 марта передает агентство Reuters.

Koshy Koshy Граница Пакистана и Индиии

«Обе стороны провели подробные и конструктивные обсуждения», — говорится в заявлении сторон по итогам переговоров на КПП Вага в Кашмире.

Встреча представителей Индии и Пакистана стала первой с начала эскалации конфликта в Кашмире после теракта 14 февраля.

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