Калининград, 14 марта, 2019, 18:58 — ИА Регнум. В Светлом (Калининградская область) сегодня, 14 марта, впервые за почти 30 лет состоялась закладка промыслового судна, сообщает пресс-служба регионального правительства. Будет реализован полный технологический цикл — от разработки проекта до конечного введения в эксплуатацию.

пресс-служба правительства Калининградской области Антон Алиханов (справа)

Инвестиции в строительство составят 262 млн рублей, а заказчиком рыболовного траулера выступила компания «Марфиш», один из лидеров рыбодобычи в Балтийском море.

«Строящийся траулер — это судно с высокими показателями эффективности, отвечает всем требованиям Российского морского регистра судоходства и экологической безопасности. Общий объем наливных танков составит 200 кубометров, это более чем в четыре раза превышает вместимость переоборудованных рыболовных траулеров. Проектом предусмотрен объем вылова рыбы до 1 000 тонн в месяц», — отмечает пресс-служба правительства Калининградской области.