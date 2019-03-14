Выставку Репина в Москве будут охранять вооружённые сотрудники Росгвардии
Москва, 14 марта, 2019, 18:58 — ИА Регнум. К охране картин художника Ильи Репина на выставке в Третьяковской галерее в Москве будут привлечены вооружённые сотрудники Росгвардии. Об этом 14 марта сообщила журналистам генеральный директор музея Зельфира Трегулова.
По её словам, один вооружённый сотрудник Росгвардии будет находиться непосредственно в зале, где экспонируется выставка, а ещё двое будут дежурить в автомобиле перед зданием Третьяковки на Крымском Валу.
Помимо этого, галерея приняла решение об увеличении количества смотрителей в залах и количества представителей собственной службы музейной безопасности, сообщила Треуглова.
Напомним, в январе текущего года мужчина вынес картину Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» с выставки в Третьяковской галерее прямо на глазах у посетителей. На следующий день подозреваемый был задержан в подмосковном Заречье, похищенное полотно было возвращено.
После этого инцидента Министерство культуры России объявило выговор генеральному директору Третьяковки Зельфире Трегуловой и предписало галерее принять «исчерпывающий комплекс мер» по охране экспонатов.
Масштабная выставка работ Ильи Репина открывается в здании Третьяковской галереи на Крымском Валу в предстоящую субботу, 16 марта.