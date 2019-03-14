Москва, 14 марта, 2019, 18:58 — ИА Регнум. К охране картин художника Ильи Репина на выставке в Третьяковской галерее в Москве будут привлечены вооружённые сотрудники Росгвардии. Об этом 14 марта сообщила журналистам генеральный директор музея Зельфира Трегулова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Росгвардия

По её словам, один вооружённый сотрудник Росгвардии будет находиться непосредственно в зале, где экспонируется выставка, а ещё двое будут дежурить в автомобиле перед зданием Третьяковки на Крымском Валу.

Помимо этого, галерея приняла решение об увеличении количества смотрителей в залах и количества представителей собственной службы музейной безопасности, сообщила Треуглова.

Напомним, в январе текущего года мужчина вынес картину Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» с выставки в Третьяковской галерее прямо на глазах у посетителей. На следующий день подозреваемый был задержан в подмосковном Заречье, похищенное полотно было возвращено.

После этого инцидента Министерство культуры России объявило выговор генеральному директору Третьяковки Зельфире Трегуловой и предписало галерее принять «исчерпывающий комплекс мер» по охране экспонатов.

Масштабная выставка работ Ильи Репина открывается в здании Третьяковской галереи на Крымском Валу в предстоящую субботу, 16 марта.