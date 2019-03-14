Мурманск, 14 марта, 2019, 18:54 — ИА Регнум. Перевалка рыбы в Мурманском рыбном порту в феврале упала на 66%. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе порта.

(сс) Tom Thiel Порт в Мурманске

Напомним, в первом месяце 2019 года портовики обработали всего 5,5 тысячи тонн рыбопродукции, что составило 47% от уровня прошлого года. В феврале этот показатель оказался еще ниже — 33,9% у уровню прошлого года.

«Что это значит для берега — мурманчанам объяснять не надо. Нет судов с рыбой, значит, без работы сидят не только докеры, но и сотрудники рыбоперерабатывающих и судоремонтных предприятий. А ставшую деликатесом треску на прилавках постепенно заменяют карп и толстолобик, привезённые из других регионов России в когда-то рыбацкую столицу», — сообщили в порту.

Впрочем, в рыбном порту не теряют надежды, что наконец-то заработает постановление правительства РФ № 974, которое обязывает с 1 января доставлять всю рыбу, пойманную в Баренцевом море, в российские порты.

«В марте район промысла начинает сдвигается на восток, ближе к Мурманску, поэтому суда активнее идут к нам, а не в норвежские порты, — заявил начальник пртового перегрузочного комплекса Эдуард Малашенков. — Общий грузооборот первой половины марта по показателям уже обошёл весь январь и сравнился с февралём. Есть заявки по приходу судов и на вторую половину месяца».

Несмотря на ожидаемое оживление у причалов, в порту не рассчитывают превзойти показатели прошлогоднего марта — в 2017 году положительную динамику дала мойвенная путина, в этом году промысел мойвы в Баренцевом море запрещён.

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