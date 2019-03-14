Тюмень, 14 марта, 2019, 18:32 — ИА Регнум. Прокуратура Тюменской области организовала проверку по фактам ошибок при начислении гражданам платы за твёрдые коммунальные отходы. Расчётные информационные центры допустили ряд ошибок в квитанциях тюменцев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Мусорная реформа

В связи с выявляемыми фактами недостоверных сведений о количестве проживающих в жилых помещениях лиц, в квитанциях жителей Тюменской области появились неверные начисления платы за коммунальную услугу по сбору, вывозу и утилизации твёрдых коммунальных отходов.

По этой причине прокуратура совместно с органом государственного жилищного надзора проведёт проверку регионального оператора — ООО «ТЭО», а также расчётных организаций ОАО «ТРИЦ» и филиала АО «ЭК «Восток».

Напомним, с 24 января новый тариф на сбор, вывоз и утилизацию мусора для жителей многоквартирных домов в Тюменской области составляет 139,06 рублей, для индивидуальных жилых домов — 119,24 рублей с человека в месяц.