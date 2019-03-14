Тюмень, 14 марта, 2019, 19:32 — ИА Регнум. В Тюменской области завершено расследование уголовного дела в отношении банды похитителей людей. В состав группировки входило 11 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

Meelimello Похищение

Следствием установлено, что в 2010 году один из обвиняемых в Тюмени создал банду, в которую вошли трое его знакомых и двоюродный брат. За восемь лет существования банды в её рядах побывали ещё шесть соучастников. Бандиты следили за предпринимателями, выжидая удобный момент для совершения на них нападения и похищения. Затем они удерживали бизнесменов в квартирах, дачах, гаражах и вымогали у них крупные денежные суммы — от 20 до 30 млн рублей — с применением насилия.

Бандиты пытали похищенных электрошокером, наносили побои. Иногда жертв подвергали шантажу, демонстрируя им действия самодельных взрывных устройств, аналоги которых в специальных металлических поясах надевали на тело похищенных. Или инсценировали совершение жертвой убийства члена банды: заставляя похищенного выстрелить из огнестрельного оружия, снаряженного холостым патроном, создавая у потерпевшего видимость реальности происходящего и фиксируя «убийство» на видеозапись.

Банда была хорошо оснащена. Выслеживали жертв с использованием GPS-маяков и раций. Имели в арсенале форму сотрудников правоохранительных органов, огнестрельное оружие, самодельные взрывные устройства, автомобили.

Жертвы освобождались только после получения выкупа. Из семи похищенных выжили только четверо — трое убиты при попытке оказания сопротивления. Преступная деятельность банды была пресечена в 2018 году.

В зависимости от роли каждого из бандитов, они обвиняются по разным статьям — ст. 111.4 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»), ст.126 УК РФ («Похищение человека»), ст. 209 УК РФ («Бандитизм»), ст. 105 УК РФ («Убийство по найму»), ст. 158 УК РФ («Кража»), а также в ряде других преступлений.

В настоящее время обвиняемые и их адвокаты знакомятся с материалами расследования.