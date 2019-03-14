Нью-Йорк, США, 14 марта, 2019, 18:26 — ИА Регнум. Крупная военная операция в сирийской провинции Идлиб недопустима, так как может повлечь за собой гуманитарную катастрофу, заявил 14 марта заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок.

Иван Шилов ИА REGNUM Исламисты

«Позвольте мне повторить то, что мы заявляли: масштабный военный штурм против Идлиба приведет к крупнейшей гуманитарной катастрофе, которую мы видели в XXI веке. Это просто неприемлемо», — сказал Лоукок.

Ситуация в Идлибе привлекла внимание международных организаций сразу же после нанесения ударов по позициям боевиков радикальных группировок.

Стоит отметить, что ежедневные обстрелы городов и деревень, которые проводили боевики, не вызывали столь бурной реакции.

Напомним, 13 марта Минобороны РФ официально сообщило об авиаударе по складу террористов группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Идлибе.

Ряд ближневосточных СМИ несколько дней сообщают о переброске к Идлибу 5-го штурмового корпуса сирийской армии, считая это признаком подготовки к решению проблемы Идлиба военным путем.