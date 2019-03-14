Замгенсека ООН заявил о неприемлемости военной операции в Идлибе
Нью-Йорк, США, 14 марта, 2019, 18:26 — ИА Регнум. Крупная военная операция в сирийской провинции Идлиб недопустима, так как может повлечь за собой гуманитарную катастрофу, заявил 14 марта заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок.
«Позвольте мне повторить то, что мы заявляли: масштабный военный штурм против Идлиба приведет к крупнейшей гуманитарной катастрофе, которую мы видели в XXI веке. Это просто неприемлемо», — сказал Лоукок.
Ситуация в Идлибе привлекла внимание международных организаций сразу же после нанесения ударов по позициям боевиков радикальных группировок.
Стоит отметить, что ежедневные обстрелы городов и деревень, которые проводили боевики, не вызывали столь бурной реакции.
Напомним, 13 марта Минобороны РФ официально сообщило об авиаударе по складу террористов группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Идлибе.
Ряд ближневосточных СМИ несколько дней сообщают о переброске к Идлибу 5-го штурмового корпуса сирийской армии, считая это признаком подготовки к решению проблемы Идлиба военным путем.