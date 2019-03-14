Рим, 14 марта, 2019, 18:26 — ИА Регнум. Прокурор Рима передал в суд дела в отношении водителей, парковавшихся на улицах итальянской столицы вторым и третьим рядом и мешавших проезду общественного транспорта, передает Agenzia Italia в четверг, 14 марта.

(сс) Graeme Churchard Припарковались

Еженедельно в прокуратуру поступают десятки жалоб на «дикую парковку», но в суд были переданы лишь дела в отношении тех водителей, которые не убрали машины в течение получаса.

В надзорном ведомстве намерены добиться для нарушителей максимального наказания, предусмотренного законом.