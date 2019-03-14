* запрещённая в России организация

Киев, 14 марта, 2019, 17:58 — ИА Регнум. Президент Украины Пётр Порошенко в четверг, 14 марта, прибыл в Донбасс для встречи с бойцами добровольческих подразделений. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

President.gov.ua Петр Порошенко в Донбассе

Согласно сообщению, Порошенко посетил передовые позиции украинской армии на оккупированной Украиной части Донецкой Народной Республики и встретился с военнослужащими полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Здесь, с фронта я хочу поздравить всех добровольцев с Днём добровольца. Всех, кто хочет защищать родную землю. Мы всегда делаем всё, чтобы дать возможность реализовать опыт и патриотизм», — заявил Порошенко.

В ходе выступления президент также сообщил, что на сегодняшний день в составе Вооружённых сил Украины служит 170 тысяч добровольцев, и отметил, что «их количество не уменьшается».