Калуга, 14 марта, 2019, 17:54 — ИА Регнум. В Калужской области возбуждено уголовное дело, связанное с мошенничеством при получении выплат. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России, житель области неоднократно дистанционно приобретал в специализированной организации, расположенной в другом регионе, крупные партии дорогостоящих медицинских препаратов.

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В феврале 2019 года на мобильный телефон мужчины позвонил незнакомец и представился должностным лицом юридической организации. Звонивший сообщил, что приобретенные гражданином медикаменты являются поддельными и юристы готовы оказать потерпевшему содействие во взыскании денежной компенсации с недобросовестного поставщика. За свои посреднические услуги доброжелатель запросил крупное вознаграждение, заверив, что все траты с лихвой окупятся в ближайшее время.

Поверив обещаниям, калужанин согласился на заманчивое предложение. На протяжении двух недель в телефонном режиме осуществлялось согласование нюансов правовой сделки. Все это время представители юридической конторы уверяли своего нового клиента, что активно занимаются сбором и оформлением документов, но не забывая требовать поэтапной оплаты своих услуг.

Не сомневаясь в законности происходящего, калужанин исправно перечислял на оговоренный счет деньги, пока работники банка не поинтересовались, с какой целью осуществляются переводы.

Лишь пообщавшись с представителями службы безопасности банка, мужчина понял, что реально имеет дело не с юристами, а с мошенниками. Однако к этому моменту калужанин уже успел перечислить злоумышленникам более 900 тысяч рублей, после чего был вынужден обратиться за помощью в полицию.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество при получении выплат». В настоящее время полицейские проводят оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к мошенничеству.

Напомним, в Калужской области самым распространенным видом преступлений такого рода является дистанционное мошенничество, совершенное с использованием мобильной связи и сети интернет. Ежегодно полицейские выявляют более 900 фактов.