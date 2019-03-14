Две выставки в честь пятилетия «Крымской весны» открылись в Ленобласти
Ленинградская область, 14 марта, 2019, 17:58 — ИА Регнум. В Доме дружбы Ленинградской области, который находится на Потемкинской улице Петербурга, в четверг, 14 марта был организован телемост с Домом дружбы народов Республики Крым, посвященный пятилетию воссоединения Крыма и Севастополя с Россией в марте 2014 года.
Перед началом телемоста состоялось официальное открытие двух выставок, непосредственно связанных с Крымом и памятной датой.
Выставка «Крымская весна» представила посвященные Крыму работы художников творческого объединения «Этновзгляд» Дома дружбы Ленинградской области.
Книжная выставка «Крым в русской литературе» составлена из фондов Ленинградской областной универсальной научной библиотеки. На ней представлены книги и другая печатная продукция, связанная с полуостровом, вернувшимся в Россию.
Добавим, что с июня 2014 года действует соглашение о сотрудничестве между правительством Ленинградской области и администрацией Симферопольского района Республики Крым.
В Крыму работает представительство губернатора и правительства Ленинградской области.