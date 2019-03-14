Ленинградская область, 14 марта, 2019, 17:58 — ИА Регнум. В Доме дружбы Ленинградской области, который находится на Потемкинской улице Петербурга, в четверг, 14 марта был организован телемост с Домом дружбы народов Республики Крым, посвященный пятилетию воссоединения Крыма и Севастополя с Россией в марте 2014 года.

Дарья Драй ИА REGNUM Выставка Крымская весна художников Этновзгляда

Перед началом телемоста состоялось официальное открытие двух выставок, непосредственно связанных с Крымом и памятной датой.

Выставка «Крымская весна» представила посвященные Крыму работы художников творческого объединения «Этновзгляд» Дома дружбы Ленинградской области.

Дарья Драй ИА REGNUM Выставка Крымская весна художников Этновзгляда

Дарья Драй ИА REGNUM Выставка Крымская весна художников Этновзгляда

Книжная выставка «Крым в русской литературе» составлена из фондов Ленинградской областной универсальной научной библиотеки. На ней представлены книги и другая печатная продукция, связанная с полуостровом, вернувшимся в Россию.

Дарья Драй ИА REGNUM Книжная выставка Крым — история, культура, народы

Дарья Драй ИА REGNUM Севастопольские рассказы Толстого

Добавим, что с июня 2014 года действует соглашение о сотрудничестве между правительством Ленинградской области и администрацией Симферопольского района Республики Крым.

Дарья Драй ИА REGNUM Выставка Крымская весна художников Этновзгляда

В Крыму работает представительство губернатора и правительства Ленинградской области.