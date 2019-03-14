Симферополь, 14 марта, 2019, 17:45 — ИА Регнум. Стоимость проезда в городских и пригородных автобусах крымского полуострова подорожает с 1 апреля 2019 года. Об этом 14 марта ИА REGNUM сообщили в крымском госкомитете по ценам и тарифам.

Вячеслав Седых ИА Красная Весна Автобусная остановка в Крыму

«Стоимость проезда в городских автобусах Алушты, Симферополя, Джанкоя, Феодосии, Керчи, Ялте и Евпатории составит 17 рублей, в Саках, Судаке и Бахчисарае — 15 рублей», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее республиканский министр транспорта Сергей Карпов заявил, что в ближайшее время все перевозчики Крыма подпишут с властями республики соглашение, ужесточающее контроль за перевозчиками.