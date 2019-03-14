Калуга, 14 марта, 2019, 17:44 — ИА Регнум. В Калуге прокуратура назвала деятельность ряда управляющих организаций по уборке дворовых территорий в зимний период 2019 года неудовлетворительной. Об этом 14 марта сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Калуги Марина Годзенко.

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По её словам, большая часть компаний, оказывающих услуги в сфере управления многоквартирными жилыми домами, не справилась с задачами по своевременной и качественной уборке дворов от снега и наледи.

Так, в ходе прокурорской проверки ООО УО «Черемушки» было установлено, что управляющая организация осуществляет предпринимательскую деятельность по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований. К примеру, крыши ряда жилых домов, расположенных на улице Болотникова, не очищены от наледи и сосулек. По постановлению прокурора директор управляющей организации ООО УО «Черемушки» мировым судьей привлечен к административной ответственности в виде денежного штрафа. Нарушения были устранены, а должностное лицо было наказано в дисциплинарном порядке.

Прокуратурой города в деятельности еще 30 управляющих организаций также выявлены нарушения законодательства в сфере содержания общего имущества многоквартирных домов. По фактам нарушений в феврале 2019 года внесено 30 представлений, в отношении директоров организаций — 13.

Напомним, ранее жителей региона и руководителей организаций предупредили об ответственности за травмирование людей при сходе наледи. Обладающие достаточно высокой массой куски наледи способны причинить человеку переломы и другие телесные повреждения, а также повлечь более тяжкие последствия. В разные годы от падений льда и сосулек страдали не только взрослые, но и дети.