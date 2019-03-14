Чебоксары, 14 марта, 2019, 17:03 — ИА Регнум. В Чувашии планируется выделить из республиканского бюджета более 80 млн рублей субсидий на погашение задолженности за газ в трёх муниципальных образованиях. Соответствующие правила предоставления субсидий поддержаны на заседании регионального правительства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Кульчицкий Александр ИА Красная Весна Газопровод

В республиканском бюджете предусмотрены субсидии «на реализацию полномочий органов местного самоуправления, связанных с общегосударственным управлением». Речь идёт о погашении долгов за газ. Общий размер субсидий составляет 80 174,6 тыс. рублей, в том числе Козловскому району предусмотрено 12 174,7 тыс. рублей, Алатырю — 32 212,6 тыс. рублей, Шумерле — 35 787,3 тыс. рублей.

«Средства планируется направить на погашение задолженности за газ по предъявленным администрациям муниципальных образований к исполнению по состоянию на 1 января 2019 года исполнительным листам о взыскании в пользу ООО «Газпром межрегионгаз Чебоксары» задолженности за природный газ, поставленный до 1 января 2018 года», — сообщил глава минстроя Чувашии Алексей Грищенко.

По его словам, это «позволит полностью закрыть задолженность (за газ) трём муниципальным образованиям, возникшую по состоянию на 1 января 2019 года».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года прокуратура Чувашии заявляла, что задолженность организаций ЖКХ за поставленный природный газ за год выросла на 37,5% и превысила 1,9 млрд рублей. В сентябре 2018 года, накануне отопительного сезона, в компании «Газпром межрегионгаз Чебоксары» отмечали, что задолженность за потреблённый газ в Чувашии перевалила за 2,2 млрд рублей, что почти на 600 млн больше по сравнению с предыдущим отопительным сезоном. В структуре долгов 65,1% приходится на долю теплоснабжающих организаций. Газовики считают, что ситуация с долгами — это прежде всего «вопрос управления», и предстоящий сезон «должен быть переломным по платежам».