Ярославль, 14 марта, 2019, 16:58 — ИА Регнум. 13 марта в Ярославле открылся международный фестиваль «Джаз над Волгой». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Yarregion.ru Джаз над Волгой

Концерты в Ярославской филармонии и Ярославском городском джазовом центре. В день открытия фестиваля центр отметил свое 45-летие.

В концертах примут участие джазовые исполнители отечественного и мирового уровня: Alex Sipiagin Quintet, featuring Alina Engibaryan (Нью-Йорк), LRK Trio (Москва), FZ Quartet (Италия — Испания), Michele Calgaro Quartet (Виченца — Нью-Йорк — Москва), трио Тыну Найссоо (Таллинн — Москва), арт-квартет Тима Дорофеева и Сергей Старостин (Архангельск — Москва), Sasha Mashin’s Outsidethebox (Москва), квартет Дмитрия Мосьпана (Москва), трио «Kle2Go» (Москва), Alexander Dovgopoly Project (Москва), струнный проект Ильи Ершова (Ярославль — Москва), «Overdrive Blues Band» Сергея Кузнецова (Ярославль), «Standards III» Андрея Мартыненко и Милана Чижевская (Ярославль).

Ведущий концертных программ — музыковед, заслуженный деятель искусств России, член Союза композиторов РФ профессор Владимир Фейертаг (Санкт-Петербург).

В рамках фестиваля пройдет ставший уже традиционным XI международный конкурс детских джазовых коллективов и солистов «Музыкальный родник — детям». Председатель жюри — арт-директор фестиваля, «русская звезда американского джаза», знаменитый трубач Алексей Сипягин. Кроме того, запланированы презентации центра исследования джаза, литературных изданий о джазе и новых музыкальных альбомов.

Завершающий концерт и закрытие фестиваля состоятся в Переславле-Залесском 18 марта.