Смоленск, 14 марта, 2019, 16:57 — ИА Регнум. Инвестиционный потенциал Смоленской области представил на Съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, который проходит в Москве, губернатор Алексей Островский 14 марта. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации области, губернатор в своем докладе рассказал о приоритетных направлениях экономики и особенностях инвестиционной политики региона.

Пресс-служба администрации Смоленской области Губернатор Смоленской области Алексей Островский

Неделя российского бизнеса — площадка, предоставляющая возможность для формирования и обсуждения предложений по актуальным направлениям взаимодействия государства и бизнеса. Ее ключевым мероприятием традиционно является Съезд Российского союза промышленников и предпринимателей. В его пленарном заседании 14 марта принял участие президент РФ Владимир Путин.

В рамках Недели российского бизнеса-2019, которая проходит в эти дни в Москве, состоялся ежегодный Съезд Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). В мероприятии принял участие Президент Российской Федерации Владимир Путин.

Смоленская область стала единственным субъектом Федерации, которому была предоставлена возможность представить свой инвестиционной потенциал. Глава региона в своем выступлении напомнил, что по итогам 2017 года Смоленская область возглавила перечень регионов, показавших наилучшую динамику состояния инвестклимата Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России — за год регион прибавил 49 пунктов. В 2018 году региону удалось сохранить позиции: Смоленская область оказалась на31 месте, но при этом улучшила показатели интегрального индекса и перебралась в группу преуспевающих.

В 2018 году по сравнению с 2017 годом, рассказал Островский, объем инвестиций в основной капитал Смоленской области вырос на 18%, тогда как в целом по стране рост был значительно скромнее — 4,3%.

Как отметил глава региона, основную ставку власти делают на максимально эффективное использование географического положения региона: именно через Смоленскую область проходят все транспортные пути, связывающие РФ с европейскими государствами, через регион идет более трети всех отечественных грузов и 75% всех грузов из стран Европы в Россию.

«Смоленщина является своего рода мостом для экспорта продукции из России в Ближнее Зарубежье и государства Европы. В связи с этим хочу отметить, что по итогам прошлого года объем экспорта именно нашего региона по сравнению с 2017 годом вырос на 12% и превысил 1 млрд 200 млн долларов США», — отметил Островский, добавив, что в регионе мобилизуют все силы для исполнения поставленной президентом Путиным задачи об увеличении объема экспорта вдвое к 2024 году. С 2019 года, напомнил губернатор, Смоленская область стала «пилотным» субъектом по внедрению Регионального экспортного стандарта 2.0, разработанного в соответствии с планом Национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Глава региона также отметил, что в Смоленской области отсутствуют сложности с обеспечением новых производств энергоресурсами, в том числе — и с высоким объемом потребления. Кроме того, в Смоленской области действуют широкие меры государственной поддержки бизнеса. Так, например, инвестору, который планирует реализовать в регионе проект стоимостью от 3 млрд рублей, в течение 10 лет будет компенсироваться выплаченный в областной бюджет налог на прибыль — 17% в год.

«Поддержкой в рамках областного законодательства инвесторы уже пользуются. Именно открытый и конструктивный диалог с инвесторами я считаю одним из ключевых приоритетов в своей работе как губернатора. На это сразу же нацелил администрацию области, органы местного самоуправления, став 7 лет назад главой региона. Сегодня мы видим позитивные результаты. Австрийская компания Egger построила в Гагаринском районе Смоленской области крупнейший в Европе завод по производству древесно-стружечных плит и напольных покрытий. Общий объем инвестиций по проекту превысил 20 млрд 500 млн рублей. Всего австрийцы вложили в производство на Смоленщине более 37 с половиной млрд рублей. За 7 лет работы предприятие ввело в строй две ультрасовременные производственные линии. Работой обеспечены более 700 человек, и подавляющее большинство — местные жители. Построенный у нас завод является сегодня крупнейшим активом компании», — привел пример Островский.

Он отметил, что Egger полностью освобожден от уплаты налога на имущество, ему снижены ставки налога на прибыль, а объем общих налоговых преференция для предприятий компании составит около 2,5 млрд рублей.

Также в Смоленской области с 2017 года промышленные предприятия региона могут заключать трехсторонние специальные инвестиционные контракты (СПИК): основной преференцией для инвестора при заключении СПИК является снижение региональной ставки по налогу на прибыль до 5%, федеральной — до 0% и освобождение от уплаты налога на имущество. Губернатор анонсировал заключение подобного контракта с крупным мировым производителем минеральных удобрений — группой «Акрон», которая строит в Дорогобужском районе новый завод по производству фосфорных удобрений стоимостью более 25 млрд рублей.

Преференции предоставляются и резидентам индустриальных парков «Сафоново» и «Феникс»: для них региональным законодательством установлена ставка налога на прибыль в размере 13,5% и предусмотрено освобождение от уплаты транспортного налога и налога на имущество организаций сроком до 10 лет. На время строительства им предоставляется земельный участок на безвозмездной основе. Сейчас на площадке одного из смоленских ИП строится первый в России за последние 30 лет современный льнокомбинат.

Островский подчеркнул: власти региона заинтересованы в развитии не только крупного бизнеса, но среднего и малого предпринимательства. В регионе создана инфраструктура — региональные Центры поддержки экспорта, поддержки предпринимательства, кластерного развития, молодежного инновационного творчества, областной фонд поддержки предпринимательства. Их услугами воспользовались более семи тысяч смоленских предпринимателей. По оценке Агентства стратегических инициатив по итогам 2018 года, Смоленская область вошла в пятерку лучших субъектов Российской Федерации по развитию малого предпринимательства.

Еще одно направление деятельности — работа территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Дорогобуж»: ее резиденты также имеют право на налоговые льготы, им предоставляются участки под проекты без торгов с низкой арендной ставкой, а необходимая инфраструктура строится за счет Фонда развития моногородов.

«В Смоленской области мы системно работаем над созданием комфортной среды для любого инвестора, качественной реализации их инициатив, и предлагаем всем желающим лично убедиться в этом, посетив наш регион. На повышение качества предпринимательской среды обращают внимание и зарубежные инвесторы. В Смоленской области зарегистрировано более 300 предприятий с участием иностранного капитала», — отметил глава региона, перечислив несколько крупных иностранных компаний, уже работающих в Смоленской области.

Также 14 марта состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между администрацией области, Российским союзом промышленников и предпринимателей и Смоленским региональным объединением работодателей «Научно-промышленный союз» (СРОР «НПС»). Подписи под документом поставили глава региона Алексей Островский, президент РСПП Александр Шохин и президент СРОР «НПС» Александр Федулов. Соглашение, в частности, определяет ключевые принципы и условия сотрудничества сторон в целях содействия улучшению инвестиционного климата Смоленской области.