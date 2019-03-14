Брюссель, 14 марта, 2019, 16:50 — ИА Регнум. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил надежду, что переговоры США и движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) принесут Афганистану мир, 14 марта передает агентство Associated Press.

bluuurgh Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Однако Столтенберг отметил, что для мира в Афганистане «ещё многое предстоит сделать».

«Пока еще рано предвосхищать исход переговоров», — сообщил Столтенберг журналистам в Брюсселе.

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