Москва, 14 марта, 2019, 16:42 — ИА Регнум. Глава крупнейшего российского банка — Сбербанка — Герман Греф назвал главную проблему России. Соответствующее заявление он сделал в ходе мастер-класса, который он давал участникам конкурса управленцев «Лидеры России».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Герман Греф

Один из финалистов конкурса «Лидеров России» попросил Грефа назвать три главные проблемы России.

«Можно я назову одну? — спросил он. — Это отсутствие эффективной системы государственного управления. Во все остальное просто не надо пускаться», — сказал Греф.

Стоит отметить, что Греф ранее уже говорил, что система государственного управления в России крайне неэффективна и из-за этого проистекают многие беды.