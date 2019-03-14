Санкт-Петербург, 14 марта, 2019, 16:38 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов пока не принял решения о выдвижении своей кандидатуры на сентябрьских выборах губернатора Северной столицы.

Беглов

«Я пока не решил этот вопрос для себя», — цитирует ТАСС слова Беглова, сказанные им 14 марта в кулуарах конкурса управленцев «Лидеры России» в Сочи.

Говоря о возможности выдвинуть Валентину Матвиенко в качестве члена Совета Федерации от исполнительной власти Санкт-Петербурга на новый срок, Беглов отметил, что это обсуждение преждевременно.

Временно исполняющим обязанности губернатора Александр Беглов стал 3 октября 2018 года. Совмещенные выборы градоначальника Петербурга и муниципальных депутатов состоятся 8 сентября 2019 года.

Ранее сегодня РБК со ссылкой на свои источники сообщило что Беглов собирается выдвинуть экс-главу города, спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко своим кандидатом в сенаторы, если пойдет на выборы губернатора.

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В конце января в телеинтервью Александр Беглов, отвечая на вопрос о своем возможном выдвижении, заявил: «На этот вопрос мне прежде всего нужно ответить самому себе — смогу ли я найти решения, чтобы справиться с теми вызовами, которые стоят сегодня перед городом. Это первое. А второе: получится ли у меня завоевать доверие горожан? Время покажет».