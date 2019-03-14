Симферополь, 14 марта, 2019, 19:15 — ИА Регнум. Делегация депутатов Госдумы во главе с Вячеславом Володиным прибыла в Симферополь для участия в праздничных мероприятиях, посвященных пятилетию воссоединения Крыма с Россией, передает корреспондент ИА REGNUM 14 марта. В составе делегации — 42 депутата. В столице Крыма делегацию встретили глава республики Сергей Аксенов и председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.

Иван Шилов ИА REGNUM Симферополь

Также в мероприятиях примут участие министр просвещения Ольга Васильева и глава Минздрава Вероника Скворцова.

15 марта в Симферополе состоится совместное заседание Совета Думы и Государственного Совета Крыма, а затем в Севастополе пройдет совместное заседание Совета Думы и Законодательного Собрания Севастополя. Заседания приурочены к пятой годовщине Крымской весны — воссоединению Крыма с Россией.

В Крыму депутаты Государственной думы во главе с председателем Вячеславом Володиным примут участие в праздничных митингах и шествиях, встретятся с жителями. В Симферополе парламентарии возложат цветы к памятнику «Народного ополчения всех времен», в Севастополе — к Мемориалу героическим защитникам Севастополя 1941−1942 гг.