Киев, 14 марта, 2019, 16:22 — ИА Регнум. При изготовлении печально известных миномётов «Молот» были допущены многочисленные дефекты, а государству нанесены крупные убытки, сообщило 14 марта издание «Украинская правда».

Vitaly V. Kuzmin Миномёт «Молот»

В материалах суда, попавших в распоряжение журналистов, сказано, что в партии миномётов, которые поставлялись в военную часть А4559, сотрудниками военной прокуратуры были выявлены многочисленные «технические недостатки». После недолгой эксплуатации миномёты вышли из строя.

«По результатам дефектации установлены конструкторские недостатки, несовместимые с дальнейшим использованием миномётов», — сказано в документах.

Приём продукции осуществляли сотрудники 5277 военного представительства министерства обороны Украины. По их вине государство понесло убытки в размере 7,2 млн гривен.

Следствие также установило, что киевский завод «Маяк», якобы производящий миномёты, не имеет необходимого оборудования, поэтому закупает компоненты изделия у множества частных поставщиков, в частности у ЧАО «Старокраматорский машиностроительный завод», который принадлежит депутату Рады от «Блока Петра Порошенко».

По словам заместителя начальника отдела материально-технического обеспечения и кооперации завода, 80% денежных сделок проходили с нарушением существующей процедуры и не фиксировались должным образом.

Напомним, 120-мм «украинские» миномёты «Молот» являются ухудшенной копией советского миномёта «Сани». Главное отличие от оригинала состоит в том, что «Молот» нередко взрывается при выстреле, убивая миномётный расчёт.

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