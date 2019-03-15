Париж, 15 марта, 2019, 08:30 — ИА Регнум. Французскому президенту Эммануэлю Макрону, опубликовавшему программную статью «За европейское возрождение», удалось продемонстрировать лишь одно: никакого нового проекта будущего в отживших категориях мысли выработать невозможно. Почему планета Земля вынуждена топтаться в стратегическом тупике и есть ли из него выход, рассуждает в своей статье автор ИА REGNUM Эдуард Биров.

Иероним Босх. Сад земных наслаждений (центральная часть триптиха). 1490 – 1510

Макрон совершенно верно констатирует катастрофичность ситуации, в которой оказалась как минимум Европа, говоря, что со времен Второй мировой войны не было еще такой большой для нее опасности. Европейское единство всё более становится лишь номинальным, страны-участники проявляют все большую тягу разойтись по своим национальным квартирам, да и в каждой из них жители выказывают все меньше оптимизма при взгляде в будущее. При этом Франция, сотрясаемая выступлениями «желтых жилетов», по части недовольства оказывается впереди своих соседей ‑ и это при всем хваленом экономическом благополучии.

Макрон предполагает, что лекарство, способное уврачевать все беды как Франции, так и Европы (а то и мира, кто знает), состоит в следовании принципам «свободы, безопасности и прогресса». Но способно ли перепевание старых мотивов на новый лад изменить реальность хоть в чем-либо?

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