Ярославль, 14 марта, 2019, 16:02 — ИА Регнум. Углич, Данилов, Гаврилов-Ям, Пошехонье и Любим — пять городов Ярославской области примут участие во всероссийском конкурсе по благоустройству малых городов и исторических поселений 2019 года. Об этом сообщил на своей странице в социальных сетях губернатор Дмитрий Миронов.

Страница Дмитрия Миронова в Facebook Эскиз благоустройства набережной в Пошехонье

В Угличе хотят обустроить Спасскую улицу, в Любиме подготовили проект регенерации исторического ядра города, в Гаврилов-Яме планируют благоустройство фабричного пруда, а в Пошехонье — стрелки рек Пертомки и Согожи. Победители второго конкурса Министерства строительства России станут известны к 1 июня 2019 года.

В прошлом году, когда конкурс проводился в первый раз, Ярославская область смогла защитить проекты благоустройства сразу в четырех городах — Тутаеве, Ростове, Переславле-Залесском и Мышкине. Из них по крайней мере Переславль планировал участвовать в конкурсе и в этом году, однако в правила конкурса были внесены изменения — два раза подряд подавать заявку теперь нельзя. Кроме того, одним из критериев определения победителей будет качество реализации уже поддержанного проекта.

Так что городам-победителям конкурса 2018 года — Ростову, Переславлю, Тутаеву и Мышкину — крайне важно будет качественно и в срок провести работы по благоустройству. На эти проекты из федерального бюджета выделено 205 миллионов рублей.