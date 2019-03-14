Вена, 14 марта, 2019, 16:01 — ИА Регнум. Глава дома Габсбургов, бывшей правящей династии Австро-Венгерской империи, признан виновным в нарушении закона об отмене дворянства, пишет газета Kronen Zeitung.

Гуго Герард Штрёль. Герб Австро-Венгрии. 1917 год

12 марта венский суд признал 58-летнего Карла Габсбурга-Лотарингского виновным в нарушении закона от 1919 года. Ему вменяется в вину использование запрещенной фамильной приставки «фон», указывающей на благородное происхождение. Она упоминается на его сайте www.karlvonshabsburg.at, а связанные с ним организации используют сокращение от его инициалов «kvh».

Суд ориентировался на указ 1948 года, предполагающий штраф в размере 4 тыс. шиллингов — около €260 в сегодняшнем эквиваленте. Учитывая, что Габсбург-Лотарингский совершает преступление впервые, суд снизил наказание до штрафа в €70.

Закон об отмене дворянства вступил в силу после распада Австро-Венгерской империи 3 апреля 1919 года. Он отменил все дворянские титулы и привилегии, запретил оказание почестей.