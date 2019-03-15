Москва, 15 марта, 2019, 07:02 — ИА Регнум. Почему иностранные инвестиции, часто воспеваемые как абсолютное благо, в разных обстоятельствах работают совершенно по-разному? О том, почему нельзя сравнивать инвестиции, сделанные США и союзниками в Японию и Китай, с инвестициями в Россию, рассказывает автор ИА REGNUM Александр Запольскис.

Советский плакат «Будь бдительным!»

Руководитель японского Института международной стратегии Хитоси Танака позволил себе сокрушаться по поводу «неумения России воспользоваться иностранными инвестициями», столь благотворно повлиявшими на развитие других стран. Поэтому, как намекает Танака, России стоит знать свое место, перестать брыкаться и… разумеется, отдать Японии Курилы. Но, поднимая вопрос об иностранных инвестициях, японский стратег весьма кривит душой.

Действительно, экономическое сотрудничество США с Японией, Южной Кореей, а впоследствии и с Китаем, дало возможность этим странам весьма усилиться в экономическом плане. Но сделано это было так, что инвестиции помогали тем, в кого они вкладываются, развивать собственное производство. В этом смысле «инвестиции» западных стран в постперестроечную Россию таковыми не являются. На примерно 300 млрд долларов, вложенных в российскую экономику с момента возникновения РФ, иностранный капитал вытащил из нее прибылей приблизительно на 430 млрд долларов, никакой же «новой индустрии» от этих денег в России не прибавилось, потому что в индустриальную область с целью ее развития деньги и не вкладывались. Зачастую развивалось только сборочное производство, направленное исключительно на внутренний российский рынок, и, как только оно становилось хоть немного менее прибыльным, оно тут же закрывалось. В сфере добычи полезных ископаемых ситуация оказалась еще серьезнее, чему пример — знаменитая «скважинная жидкость» у корпорации Юкос, ставшая нарицательным названием мошеннических схем.

Как же то, что называется одним и тем же словом «инвестиции», может поднимать или разрушать экономики «облагодетельствованных» стран? Читайте статью Почему «иностранные инвестиции» для России — это зло и другие публикации Александра Запольскиса.