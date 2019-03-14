Ярославль, 14 марта, 2019, 15:41 — ИА Регнум. Ярославская команда «Альфа Групп» вышла в финал VII чемпионата «Лучший сантехник. Кубок России». Об этом сообщает официальный сайт конкурса, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Альфа Групп» Кадр из презентационного ролика команды

Ярославцы вошли в число 10 лучших команд страны. Всего в конкурсе участвовали 86 команд из всех регионов России. Ярославль представляли два коллектива, но до финала дошел лишь один.

В составе команды «Альфа Групп» сантехники Руслан Петров и Сергей Дегтярев поедут на финал, который пройдет 10−11 апреля в Челябинске. В рамках финала пройдут практическое задание и теоретический конкурс, по итогам которых будут отобраны победители конкурса.

В ходе отборочных этапов ярославцы готовили презентацию, проводили открытые уроки и мастер-классы, оказывали благотворительную помощь Ярославскому госпиталю ветеранов войн.