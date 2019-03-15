Варшава, 15 марта, 2019, 06:26 — ИА Регнум. Кто поможет Польше в обеспечении собственной безопасности и почему голоса польских политиков и военных звучат последнее время всё менее в унисон, пишет в своей статье редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

U.S. Army Europe Польские военные

Прошедшее в этому году традиционное ежегодное совещание руководства польского министерства обороны и вооруженных сил с президентом страны совпало с празднованием в честь 20-летия вступления республики в НАТО. Тем не менее от праздничных мероприятий польским политикам и военным пришлось перевести свое внимание к насущным проблемам, которые чем дальше, тем настойчивее требуют решения.

Единство блока НАТО всё более ослабевает, а ставка, сделанная правящей польской партией «Право и Справедливость» на американцев, себя не оправдывает. Новые веяния из-за океана предполагают, что дружба с США вместо того, чтобы приносить доход, начинает стоить немалых денег. Казалось бы, поворот в сторону ЕС дал бы Польше неплохие шансы на участие в будущих программах евросоюзного ВПК — но и здесь всё очень ненадежно, ведь еще никто не знает, каким он будет.

А тем временем бывшие высокопоставленные военные чины в самой Польше критикуют позицию собственного правительства и министерства обороны, особенно в части пресловутой постоянной американской военной базы. Способной, по мнению некоторых военных экспертов, не усилить безопасность Польши, а, напротив, ослабить ее. Почему эти не лишенные здравого смысла заявления вызвали беспокойство польского президента Анджея Дуды?

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