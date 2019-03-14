Москва, 14 марта, 2019, 15:45 — ИА Регнум. Реализация проекта «Московская электронная школа» (МЭШ) сулит огромные проблемы для развития подрастающего поколения. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказала кандидат исторических наук, доцент МГИМО Ольга Четверикова.

Иван Шилов ИА REGNUM Московский Эксперимент над Школьниками

Эксперт вместе с другими противниками МЭШ подготовила обращение в Генеральную прокуратуру и Министерство здравоохранения России.

«Мы подключили экспертов из разных областей. По результатам исследований мы написали запрос в Генпрокуратуру и Минздрав, где перечисляем угрозы и опасности для детей. Мы расцениваем МЭШ, как преступление против детей. Наша позиция: не допустить реализацию проекта», — отметила Четверикова.

Сейчас власти скрывают от общества многие аспекты программы, уверена эксперт.

«Фактически речь идет о ликвидации традиционного образования. Самое главное, что они скрывают — это то, что в основе МЭШ лежит проект «Образование 2030». Там чётко прописано, что пришла новая эра, поэтому традиционное образование должно быть ликвидировано», — сообщила доцент МГИМО.

В рамках программы учителей со временем заменят на непрофессиональных сотрудников. Так, вместо педагогов обучением детей займутся тьюторы. Главными заказчиками этой программы выступают иностранные IT-компании. Причём эти транснациональные корпорации рассматривают российское образование исключительно как рынок сбыта своих услуг, считает эксперт.

В итоге вместо учителей в московских школах будут наставники, а вместо директоров — менеджеры. Исходя из личных данных, детей будут делить на группы, которые очень напоминают касты. Последствия цифрового образования можно увидеть на примере ряда западных школ. В учебных заведениях, где ввели электронное обучение, констатируют умственное отставание детей, отметила Четверикова.

«Мы утверждаем, что это опасный и незаконный эксперимент. Если применять технологии, последствия которых неизвестны, то это и есть эксперимент. Альтернативы МЭШ нет. Есть угроза физическому и психическому здоровью детей. Это и опасное электромагнитное излучение, которое вредно для детей. Также компьютерные технологии ведут к цифровому слабоумию. Эту проблему замалчивают, ставят на неё табу. И цифровое слабоумие, и аутизм сегодня распространяются всё быстрее. Совмещённые технологии меняют характер развития мозга ребенка. Много учёных боятся это говорить, хотя и знают, что это опасно. Видимо, создаются условия давления или шантажа, чтобы эту правду замалчивали», — рассказала доцент МГИМО.

Всё это грозит стать катастрофой сперва для московского, а затем и российского образования. По мнению эксперта, система индивидуальных портфолио приведет к кастовому делению всего общества. Оценки знаний детей подменят на оценку личности ребёнка.

«Судьба человека будет определяться по этому электронному портфолио и поменять её невозможно. Вводят принцип селекции, большая часть детей будет выкинута из системы, которая позволяет получать высшее образование», — отметила Четверикова.

Итогом реализации МЭШ может стать массовая деградация детей, разрыв связи между ребёнком и его родителями, а также множество других проблем, считает противница проекта.

«К чему это все приведет: к умственной отсталости детей, к аутизму. Далее — к очень сильному ослаблению здоровья детей, потому что дети не будут двигаться. Это приведет к росту нервных заболеваний, потому что использование гаджетов вызывает всплески агрессии, когда их хотят забрать у ребенка на какое-то время. Ребёнок уходит в виртуальный мир, и связи с родителями практически нет. В итоге получим серьёзные социальные проблемы. В школе ребенок будет в «виртуальном раю», а дома будет другая обстановка. Фактически детей делают врагами своих родителей, детей берут под контроль, причём неясно, кто пишет программы и игры, которые используют в рамках МЭШ. Раньше мы знали, кто учитель, а кто директор, а сейчас узнать это будет очень сложно», — рассказала Четверикова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Федеральная антимонопольная служба России уличила московские власти в навязывании МЭШ частным школам. По итогам проверки двум столичным департаментам выдали предупреждение с требованием не принуждать частные образовательные организации пользоваться исключительно функционалом «Московской электронной школы».