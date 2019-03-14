Эстония заявила о военной угрозе РФ, США устремились в космос: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 14 марта, 2019, 17:00 — ИА Регнум.
- России не нужна военная база в Белоруссии;
- Большинство жителей России винят США в кризисе в Венесуэле;
- Эстония заявила о готовящейся войне со стороны России;
- США стремятся в космос;
- Долги по микрозаймам — жители России поставили рекорд.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 20:00 мск.
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