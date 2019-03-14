Тюмень, 14 марта, 2019, 15:30 — ИА Регнум. Закон, освобождающий несовершеннолетних от привлечения к обязательным работам, сблизит российское законодательство с принципами и нормами международного права о недопустимости принудительного труда детей. Действующая редакция КоАП РФ не учитывает в полной мере особенности труда несовершеннолетних и их возможностей, высказал своё мнение корреспонденту ИА REGNUM юрист Европейской юридической службы Илья Мурылёв.

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Напомним, данный законопроект внёс в Госдуму член Совфеда Владимир Лукин 13 марта 2019 года. Сенатор предложил включить несовершеннолетних граждан в перечень лиц, в отношении которых не применяются обязательные работы как вид административного наказания. По мнению Владимира Лукина, «принуждение к труду как вид административного наказания может сформировать у несовершеннолетнего негативное отношение к работе, что может вызывать трудности в его дальнейшей социализации». Он полагает, что обязательные работы могут негативным образом повлиять на учебу детей, их поведение в быту, семье.

«Необходимо также обратить внимание на тот факт, что в российском трудовом законодательстве закреплены особенности регулирования труда работников в возрасте до восемнадцати лет (гл. 42 ТК РФ). Например, несовершеннолетним запрещено носить тяжести, вес которых превышает установленные для них предельные нормы. Эти особенности труда несовершеннолетних учтены также и в Уголовном кодексе РФ. Так, согласно ч. 3 ст. 88 УК РФ, обязательные работы заключаются в выполнении работ, посильных для несовершеннолетнего, и исполняются им в свободное от учебы или основной работы время. В КоАП эти нормы не прописаны. И не стоит забывать о том, что фактически данный вид наказания является неким принуждением детей к труду, что запрещено Конвенцией № 182 Международной организации труда «О запрещении и немедленных мерах по искоренению наихудших форм детского труда», — поясняет Илья Мурылёв.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в отношении несовершеннолетних обязательные работы применяются в основном за совершение таких правонарушений, как побои, мелкое хищение, а также в редких случаях за нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований, законодательства о свободе совести, вероисповедания и о религиозных объединениях, за возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства.