Пхеньян, 15 марта, 2019, 05:07 — ИА Регнум. Особенности географии визитов северокорейского лидера Ким Чен Ына могут стать подспорьем для понимания его планов. Как оценивать распространяющиеся в СМИ предположения о скором визите Ким Чен Ына в Москву, обсуждает обозреватель ИА REGNUM Владимир Павленко.

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын

Показательной стала ситуация, предшествующая вьетнамской встрече Кима с президентом США Дональдом Трампом. Тогда бронепоезд товарища Кима пересек весь Китай, нигде не остановившись и не заезжая в Пекин. Уже тогда ряд экспертов предположили, что Трампу на этих переговорах мало что светит, и реальность подтвердила догадку. Если бы было по-другому, то, вероятно, руководителям Китая и Северной Кореи нашлось бы о чём поговорить в рамках новой стратегии. Но стратегия осталась прежней. А вот вероятность того, что Си Цзиньпин и Ким Чен Ын встретятся перед саммитом двух Корей, весьма велика, так как руководитель Южной Кореи Мун Чже Ин — весьма заинтересованный посредник в переговорах Вашингтона с Пхеньяном.

Москва же в данном процессе до сих пор остается несколько в стороне, хотя именно мнения ее и Пекина наметили тот путь, который привел к относительной разрядке жесткого противостояния США и КНДР. Теперь же разговоры о возможном визите северокорейского лидера в Москву можно помыслить и как усилие по исправлению этого перекоса.

Тем временем Китай продолжает проявлять интерес к сотрудничеству с Белоруссией. Так, может быть, вместе с «Великим шелковым путем — 2» можно помыслить и возникновение «северной политической оси» Пхеньян-Москва-Минск?

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