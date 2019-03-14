Томск, 14 марта, 2019, 15:11 — ИА Регнум. На реках Томской области начали разрушать лёд. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 14 марта, в областной администрации, график превентивных мер для ослабления ледового поля на реках региона перед половодьем уже утверждён.

Алексей Рожнов ИА Красная Весна Льдина

К пилению льда, согласно госконтрактам, приступили специалисты томской компании. Эти работы должны завершиться в ближайшие дни. Взрывать лёд будет кемеровская организация, которая приступит к работе на Оби с 18 марта, на Томи — с 20 марта. При этом власти предупредили жителей региона, что они могут услышать характерные хлопки. Население обещали оповестить о взрывах с помощью громкоговорителей.

«Понимая возможное влияние взрывов льда на экосистему рек, мы минимизируем их объёмы и применяем лишь в исключительных случаях. Основной акцент сделан все же на пилении. При этом совокупность двух методов в разы ослабляет прочность льда и снижает вероятность заторных явлений, опасных резким подъемом уровней воды во время ледохода», — прокомментировал заместитель томского губернатора по вопросам безопасности Игорь Толстоносов.

По его словам, места, где будут пилить и подрывать лёд, выбирались на основании экспертных прогнозов. Безопасность во время работ будут обеспечивать сотрудники областной поисково-спасательной службы и Государственной инспекции по маломерным судам.

В областной администрации уточнили, что противопаводковые мероприятия в 2019 году обойдутся бюджету региона в 20 млн рублей. В том числе на ледовзрывные работы предусмотрено 8 млн рублей, на ледорезные — 5 млн. Кроме того, предусмотрены мониторинг ледовой обстановки, работа вертолёта МЧС и так далее.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в марте 2018 года из-за подрыва льда на Иртыше на территории Казахстана десятки квартир остались без стекол. Ударная волна повредила остекление в трёх девятиэтажных и одном пятиэтажном доме. Нескольким людям даже потребовалась помощь медиков из-за полученных ссадин и порезов.

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