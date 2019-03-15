Иерусалим, 15 марта, 2019, 04:21 — ИА Регнум. Приближающиеся выборы в израильский парламент (кнессет) определят и новый состав правительства. Как распределяются противоборствующие силы в политической сфере Израиля сейчас, в чём необычность создавшейся ситуации по сравнению с предыдущими годами и не стоит ли задуматься о том, как можно улучшить демократическую систему, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Авигдор Эскин.

Израиль

Важность парламентских выборов для Израиля трудно переоценить, ведь состав правительства определится победившей партийной коалицией. Традиционное противостояние правых, партии «Ликуд», и левых, партии Труда, сменилось на этот раз противостоянием всё того же «Ликуда» и его симпатизантов с объединением центристских партий. Левые во многом ушли с израильской политической сцены, так как их деятельность, по оценкам многих наблюдателей и избирателей, граничила с антигосударственной.

Отсюда и логичный переход симпатий избирателя от классических социалистических лозунгов к более центристским — в том, что касается сторонников именно этой политической повестки. А их противники, ратующие за порядок, традицию и уважение к религии, вновь собрались вокруг «Ликуда» и союзников. И тем не менее за пределами этой схемы находится место для подтасовок, инсинуаций и нечестных приемов в предвыборной агитации.

Демократия, конечно, хороша, но может быть, конкретный ее вариант можно немного улучшить? Какие же черты нынешней предвыборной битвы израильских партий наводят на такую мысль? Читайте статью Сущность современного выбора политических лидеров. Израиль и другие публикации Авигдора Эскина по израильской политике.