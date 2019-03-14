Москва, 14 марта, 2019, 15:07 — ИА Регнум. Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, известные как Вован и Лексус, разыграли лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо. Самопровозглашённому президенту Боливарианской Республики они позвонили от лица президента Швейцарии Ули Маурера.

(сс) suzi1 Попался

Пранкеры обратили внимание Гуайдо на огромный отток капитала из Венесуэлы на счета в банках России и Китая, назвав эти транзакции незаконными, и предложили заблокировать средства президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которые якобы находятся в швейцарском банке. Для этого необходимо письменное заявление оппозиционного лидера.

При этом «президент Швейцарии» заявил, что можно перевести средства Мадуро на личный счёт самопровозглашённого главы государства. При этом распоряжаться деньгами он сможет по своему усмотрению.

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Кроме того, мнимый Ули Маурер поздравил Гуайдо с признанием его в качестве главы Боливарианской Республики и заявил о необходимости установить между странами дипломатические отношения.

Отмечается, что Гуайдо незамедлительно сообщил прессе о состоявшемся разговоре с «президентом Швейцарии».

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время Венесуэла пребывает в состоянии двоевластия. На фоне массовых протестов против действующего президента страны Николаса Мадуро, оппозиционер, спикер парламента страны Хуан Гуайдо объявил себя временным главой государства. В этом качестве его уже признали США и ещё более 60 стран. Законно избранный руководитель Боливарианской Республики Николас Мадуро заявил, что не намерен раньше срока покидать свой пост.