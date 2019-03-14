Астана, 14 марта, 2019, 14:55 — ИА Регнум. Казахстан планирует экспортировать в текущем маркетинговом году (до 30 июня 2019 года) 2,2 млн тонн пшеницы, заявил министр сельского хозяйства республики Сапархан Омаров, сообщает 14 марта агентство «Казинформ».

(сс) Couleur Пшеница

По его словам, из республики на экспорт уже отправлено 5,8 млн тонн пшеницы. Ежегодный потенциальный объем экспорта составляет 8−9 млн тонн, отметил Омаров.

Он напомнил, что в прошедшем маркетинговом году Казахстан экспортировал 11,7 млн тонн зерновых, в том числе 4,9 млн тонн пшеницы.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным департамента производства и переработки растениеводческой продукции Казахстана, с 1 июля 2018 года по 20 января 2019 года на экспорт было отправлено 6,8 млн тонн зерна и муки.