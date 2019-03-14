Вашингтон, 14 марта, 2019, 14:52 — ИА Регнум. Количество пользователей мессенджера Telegram резко увеличилось. Причём это произошло всего лишь за одни сутки. Об этом в своё официальном канале сообщил основатель социальной сети «ВКонтакте» и создатель мессенджера Telegram Павел Дуров.

Дмитрий Новиков ИА Красная Весна Telegram

«3 миллиона новых пользователей, подписавшихся на Telegram за последние 24 часа», — написал Дуров.

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«Это хорошо. У нас полная анонимность и неограниченное пространство для всех», — добавил создатель мессенджера.

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Возможно, такой всплеск количества новых пользователей объясняется недавним маммовым сбоем, который произошёл

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Как сообщало ИА REGNUM, несмотря на блокировку Тelegram Роскомнадзором в 2018 году, популярность мессенджера в России только выросла. Согласно сервису аналитики Telegram-каналов TGStat.ru, с июня 2018 года суммарный охват российских Telegram-каналов вырос на 20%. При этом ежемесячное количество российских пользователей превысило 9.3 млн человек. Всего же в мире, согласно официальному сайту Тelegram, насчитывается свыше 200 млн активных пользователей.