Липецк, 14 марта, 2019, 14:52 — ИА Регнум. Глава администрации Липецка Сергей Иванов подал в городской совет депутатов заявление о досрочном сложении полномочий с 30 марта 2019 года. Об этом 14 марта сообщила пресс-служба мэрии. Заявление депутаты рассмотрят на сессии горсовета

Lipetskcity.ru Сергей Иванов

С 18 по 29 марта Сергей Иванов будет находиться в отпуске, а выполнять его обязанности будет первый вице-мэр Михаил Щербаков.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Иванов был избран главой города Липецка 29 декабря 2015 года на сессии горсовета. До этого он работал заместителем главы администрации Липецкой области по вопросам здравоохранения, социальной защиты, труда и занятости населения, демографической политики. До Сергея Иванова, с 2002 по 2015 год, кресло мэра занимал Михаил Гулевский.

В 2015 году на должность мэра претендовали 12 человек: депутат горсовета от ЛДПР Олег Хомутинников, исполнительный директор ООО «Восстановление» Борис Дмитриевский, директор ООО «Финконсалт» Андрей Афанасов, главный консультант экспертно-аналитического управления горсовета, председатель городского Молодежного парламента Евгения Вавилова, профессор кафедры теории и истории государства и права ЕГУ им. И. А. Бунина Анатолий Семенов, безработный оппозиционер Александр Григорьев, заместитель директора СОШ № 14 Андрей Дашков, шоумен, ведущий и директор ООО «Студия «Оранжевое радио» Василий Шевяков, директор липецкого филиала ПАО «Ростелеком», депутат горсовета Дмитрий Аверов и военный пенсионер Даниил Назаров.