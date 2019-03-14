Москва, 14 марта, 2019, 14:52 — ИА Регнум. В России разворачивается работа по реализации национальных проектов, планов инфраструктурного развития. Особо подчеркну, что бизнес — непосредственный и важнейший участник нацпроектов. Об этом сегодня, 14 марта, заявил президент РФ Владимир Путин выступил на пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), сообщается на сайте Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин на пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей

«Рассчитываю на самое тесное, результативное партнёрство предпринимателей с государством, на то, что цели, которые ставятся, станут точкой приложения капиталов.

В кадровом потенциале и деловой активности, в деловом таланте российских предпринимателей, я практически не сомневаюсь», — подчеркнул Путин.

По мнению главы государства, Рост конкурентоспособности бизнеса будет означать укрепление и прогресс всей страны, новые рабочие места, повышение качества жизни граждан России.

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