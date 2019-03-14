Санкт-Петербург, 14 марта, 2019, 14:48 — ИА Регнум. Предложенные послабления коснутся только крупного бизнеса, но не малого и не среднего, которым с этого стола «не достанется даже крошек», отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в четверг, 14 марта, председатель петербургской ассоциации малого бизнеса в сфере потребительского рынка Алексей Третьяков, комментируя высказывания вице-премьера Дмитрия Козака на съезде РСПП.

Цитата из х/ф Бриллиантовая рука. Реж. Леонид Гайдай. 1968. СССР Все пропало

Как сообщалось ранее, Козак предложил законодательно закрепить обязанность государства предоставлять хозяйствующим субъектам переходный период перед внедрением законов, ухудшающих их положение — чтобы у бизнеса таким образом была возможность подготовиться к этому ухудшению.

«Если рассуждать абстрактно, то смысл в этом предложении есть. Но дьявол, как известно, кроется в деталях. В данном случае самая важная деталь состоит в том, что сказанное Козаком не имеет никакого отношения ни к малому, ни к среднему бизнесу. За РСПП давно закрепилось прозвище «профсоюза олигархов». А крупный и сверхкрупный бизнес объективно антагонистичен малому.

Предложенные Козаком послабления коснутся только их, но в этом не будет ничего нового. У нас и так вся государственная политика в отношении олигархов строится по принципу «чего изволите». Но малому бизнесу с этого стола не достанется даже крошек», — отметил Алексей Третьяков.